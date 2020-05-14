Чиновницу из Петербурга оштрафовали на 40 тысяч за нецелевую трату 109 млн

Невский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело в отношении замдиректора районного Центра социальной помощи семье и детям Елены Саловой. Её обвиняли в нецелевом расходовании более чем 109 млн рублей из бюджета.

О прекращении уголовного дела ходатайствовал следователь. Он указал на то, что чиновница обвиняется в преступлении средней тяжести, ранее к уголовной ответственности не привлекалась, судима не была и загладила причиненный вред.

«Суд уголовное дело, уголовное преследование в отношении Саловой прекратил, назначив ей судебный штраф в размере 40 000 рублей», — сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Согласно материалам дела, в декабре 2017 года Центр социальной помощь семьи и детям Невского района получил субсидию 109 млн 80 тыс. 500 рублей. Для того, чтобы приукрасить реальное положение дел и сохранить финансирование, Салова и директор центра Александр Иванищев заключили договоры о предоставлении услуг, которые оказаны не были. Подчиненным они давали указания вносить в акты заведомо ложные сведения о якобы оказанных соцуслугах.

Дело Алексанра Иванищева суд рассмотрит с 19 мая.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что чиновницу из Администрации Калининского района Петербурга обвинили во взяточничестве.