Чиновницу из Калининского района отправили под домашний арест по делу о взятке

Калининский районный суд Петербурга отправил под домашний арест обвиняемую во взяточничестве чиновницу Татьяну Светушкову. Мера пресечения избрана до 4 апреля.

Светушкова полностью признала вину и против домашнего ареста не возражала, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В Администрации Калининского района чиновница занимает должность начальника сектора контроля и координации деятельности образовательных учреждений отдела образования. Как полагает следствие, Светушкова приняла взятку от гендиректора ООО «Мега Строй Сервис» и руководителя ООО «Строй Престиж» Александра Фильчагина.

Он передал ей 7,5 млн рублей за помощь в заключении госконтрактов с подведомственными администрации Калининского района учреждениями, а также за общее покровительство.