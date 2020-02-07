Чиновницу из Калининского района отправили под домашний арест по делу о взятке

Чиновницу из Калининского района отправили под домашний арест по делу о взятке
Татьяна Светушкова. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Калининский районный суд Петербурга отправил под домашний арест обвиняемую во взяточничестве чиновницу Татьяну Светушкову. Мера пресечения избрана до 4 апреля.

Светушкова полностью признала вину и против домашнего ареста не возражала, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В Администрации Калининского района чиновница занимает должность начальника сектора контроля и координации деятельности образовательных учреждений отдела образования. Как полагает следствие, Светушкова приняла взятку от гендиректора ООО «Мега Строй Сервис» и руководителя ООО «Строй Престиж» Александра Фильчагина.

Он передал ей 7,5 млн рублей за помощь в заключении госконтрактов с подведомственными администрации Калининского района учреждениями, а также за общее покровительство.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в здании администрации Калининского района прошли обыски.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
взятка взяточничество домашний арест калининский район новости спб чиновница
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Чиновницу из Калининского района отправили под домашний арест по делу о взятке
«Митьки» вступились за здание медсанчасти на Одоевского
Эксперт: новые инициативы по использованию шипованных шин нельзя реализовать
Генеральный директор «Ленфильма» покинул свой пост
Клиника в Петербурге предлагает платные анализы на коронавирус
На пересечении проспектов Ленинского и Героев иномарку вынесло на тротуар ...
В России предлагают поменять правила использования шипованных шин
В Ленобласти стартует ралли «Россия — Северный лес»