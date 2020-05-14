Еще одна больница в Петербурге начала принимать пациентов с коронавирусом

Речь идет о клинической больнице №122. Там приняли первый больных.

Об этом стало известно сегодня, 14 мая. Обо всем сообщили в пресс-службе Смольного. В этот четверг в клинической больнице №122 имени Соколова приняли первых трех пациентов, зараженных коронавирусом. Отмечается, что в учреждении подготовили 350 коек для больных, часть из них подойдут для тяжелых пациентов, есть также 17 реанимационных коек. В больнице подготовили и 51 аппарат искусственной вентиляции легких.

Помогать петербуржцам лечиться от коронавируса будут 470 медиков, которые уже прошли необходимую подготовку. Они готовы к любым экстренных ситуациям.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге коронавирус забрал жизни еще шести человек. Новых случаев в Ленобласти не зафиксировано.