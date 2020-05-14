В Петербурге коронавирус забрал жизни еще шести человек

Новых случаев в Ленобласти не зафиксировано.

Об этом стало известно сегодня, 14 мая. Обо всем сообщили в оперативном штабе. В Санкт-Петербурге за сутки скончались шесть человек, у которых были получены положительные результаты коронавируса. В Ленинградской области летальных случаев не зафиксировано. Самое большое количество жертв от коронавируса зарегистрировано в Москве – 58, на втором месте Московская область, где 14 смертей за сутки.

Напоминаем, что в России зарегистрировано более 252 тысяч случаев заражения, скончалось 2305 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России считают, что рост заражения коронавирусом приостановлен. Одиннадцатый день нет прироста, что не может не радовать. Глава ведомства отметила, что темпы совсем незначительны.