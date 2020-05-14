В России считают, что рост заражения коронавирусом приостановлен

В России считают, что рост заражения коронавирусом приостановлен
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Фото: kremlin.ru

Уже десять дней прирост пациентов остается стабильным.

Об этом стало известно сегодня, 14 мая. Обо всем рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 1». Она заявила, что рост на сегодняшний день остановлен – одиннадцатый день нет прироста, что не может не радовать. Глава ведомства отметила, что темпы совсем незначительны.

Напоминаем, что в России зарегистрировано более 252 тысяч случаев заражения, одна пятая из них смогла вылечиться, 2,3 тысяч человек скончались. За сутки сейчас фиксируют менее 10 тысяч заразившихся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вакцину от коронавируса успешно испытали на обезьянах. «Мы показали, что одиночная доза вакцины ChAdOx1-nCoV-19 эффективна в предотвращении повреждения легких при введении высоких доз SARS-CoV-2», — говорится в исследовании.

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