В Эрмитаже считают, что доступ в музеи после пандемии не станет прежним

Директор петербургского Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский убежден, что мир уже никогда не вернется к неограниченному доступу в музеи.

По словам руководителя Эрмитажа, новые санитарные требования, которые должны соблюдать культурные учреждения после открытия, вынудят радикально изменить систему приема посетителей. Причем многие из ограничительных мер, считает Пиотровский, будут действовать еще очень долго.

В частности, потребуется перераспределить потоки людей: нельзя будет прийти в музей по первому желанию, отстоять очередь и купить билет. Записываться придется заранее и онлайн, передает ТАСС. Сейчас ведется разработка механизма, который позволит определять, подходит ли посетитель под льготные категории, при дистанционном приобретении билета. Это — один из самых сложных моментов, подчеркивает Пиотровский.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правительство выделит на поддержку Эрмитажа и Большого театра 4 млрд рублей.