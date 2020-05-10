Власти поддержат Эрмитаж и Большой театр

Учреждения получат 3,8 миллиарда рублей в это непростое время.

Об этом стало известно сегодня, 10 мая. Обо всем сообщается на портале правовой информации. Правительство России собирается выделить 3,9 миллиарда рублей на поддержку министерства культур, Большого театра и Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Дело в том, что учреждения остались без дохода из-за коронавируса – им пришлось закрыться. Сейчас ни музеи, ни театры не могут обеспечивать себя сами. Документ уже подписан премьером России Андреем Белоусовым. Отмечается, что средства учреждения получат после мониторинга их финансового состояния.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что правительство России выделило более 80 млрд рублей на поддержку МСП. Деньги из резервного фонда будут направлены представителям малого и среднего бизнеса в категориях пострадавших от кризиса, вызванного коронавирусной инфекцией.