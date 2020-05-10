Правительство России выделило более 80 млрд рублей на поддержку МСП

Деньги будут направлены организациям, пострадавшим от коронавируса. Фото: pixabay.com

Деньги будут направлены организациям, пострадавшим от коронавируса. Фото: pixabay.com

Андрей Белоусов, временно исполняющий обязанности премьер-министра вместо Михаила Мишустина, который находится в больнице с диагнозом «коронавирусная инфекция», утвердил субсидии на поддержку МСП в размере 81,1 млрд рублей.

Деньги из резервного фонда будут направлены представителям малого и среднего бизнеса в категориях пострадавших от кризиса, вызванного коронавирусной инфекцией. В воскресенье, 10 мая, соответствующее постановление появилось на сайте кабинета министров.

Отметим, что в России уже реализованы два пакета мер по поддержке населения и МСП, а также системообразующих предприятий, сферы здравоохранения и медиков, работающих с коронавирусными больными.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правительство Северной столицы представило второй пакет мер поддержки пострадавшего от коронавируса бизнеса.