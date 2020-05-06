Правительство Петербурга подготовило второй пакет мер по поддержке бизнеса

Также, малые и средние предприятия смогут получить беззалоговые займы в размере 50% НДФЛ, который они выплатили в 2019 году, заявил Беглов. Фото: gov.spb.ru

Также, малые и средние предприятия смогут получить беззалоговые займы в размере 50% НДФЛ, который они выплатили в 2019 году, заявил Беглов. Фото: gov.spb.ru

На совещании президента Владимира Путина с главами регионов, Александр Беглов рассказал о втором пакете мер по поддержки бизнеса в условиях коронавирусного кризиса.

В частности, власти намерены отменить налог на имущество для арендодателей гостиниц, торговых центров и санаториев площадью более тысячи квадратных метров. Главным условием является снижение или отмена арендной платы для арендаторов до снятия ограничительных мер.

Кроме того, в период самоизоляции будет действовать мораторий на штрафы и пени за неуплату отопления для МСП. Фонд развития промышленности получит субсидирование в размере 1 миллиарда рублей. Учреждениям культуры компенсируют затраты в период простоя.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что министр экономики Максим Решетников рассказал о мерах, предпринятых государством для поддержки предпринимателей.