Решетников: правительство России поддерживает экономику

Министр экономики Максим Решетников отчитался по текущим мерам, принятым для поддержки бизнеса в условиях коронавирусного кризиса.

Глава Министерства экономики рассказал, что, в частности, реализовано поручение по отсрочке уплаты налогов. Общая сумма перенесенных выплат составила около 217 млрд рублей. Кроме того, ведомство получило 435 тысяч заявок от малого и среднего предпринимательства на отсрочки и реструктуризацию кредитов. Более половины из них (60%) одобрены. Еще 146 тысяч обращений поступило от физических лиц.

Программа субсидированных кредитов под 0% на полгода расширена на все предприятия вне зависимости от масштабов производства. Общая прямая поддержка бизнесу составила 80 миллиардов рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал о текущем положении дел в сфере здравоохранения в связи с коронавирусной пандемией.