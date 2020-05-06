Решетников: правительство России поддерживает экономику

Решетников: правительство России поддерживает экономику
По поручению правительств выдано 436 миллиардов рублей льготных кредитов. Фото: kremlin.ru

Министр экономики Максим Решетников отчитался по текущим мерам, принятым для поддержки бизнеса в условиях коронавирусного кризиса.

Глава Министерства экономики рассказал, что, в частности, реализовано поручение по отсрочке уплаты налогов. Общая сумма перенесенных выплат составила около 217 млрд рублей. Кроме того, ведомство получило 435 тысяч заявок от малого и среднего предпринимательства на отсрочки и реструктуризацию кредитов. Более половины из них (60%) одобрены. Еще 146 тысяч обращений поступило от физических лиц.

Программа субсидированных кредитов под 0% на полгода расширена на все предприятия вне зависимости от масштабов производства. Общая прямая поддержка бизнесу составила 80 миллиардов рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал о текущем положении дел в сфере здравоохранения в связи с коронавирусной пандемией.

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Решетников: правительство России поддерживает экономику