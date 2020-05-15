С апреля в Петербург прибыли 23 рейса с россиянами из-за границы

С 6 апреля по 12 мая в Петербурге встретили 23 рейса и одну автоколонну из-за границы. Об этом сообщает комитет по информатизации и связи.

Были учтены 1 тыс. 685 пассажиров. Из них 218 направлены в обсервацию, остальные помещены на самоизоляцию.

Прибывших распределили по 140 маршрутам для дальнейшей перевозки. Их данные переданы в структуры МВД с целью контроля за режимом самоизоляции.

Все прибывшие сдают анализы на коронавирус. Багаж их проходит дезинфекцию. После возвращения из-за границы люди обязаны соблюдать карантин. Во встрече пассажиров задействованы представители профильных комитетов Петербурга, аэропорта Пулково, Роспотребнадзора, МВД, МЧС и других ведомств.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса в конце марта Россия приостановила все регулярные и чартерные рейсы за рубеж. За границей остались тысячи россиян. Для их вывоза на родину разработан особый алгоритм.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге ждут вывозной рейс из Бангкока.