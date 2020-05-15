Бастыркин требует возбуждать дела из-за невыплат надбавок медикам

Он просит правоохранительные органы реагировать незамедлительно.

Об этом стало известно 15 мая. Обо всем сообщили в СК России. Александр Бастыркин заявил, что требует незамедлительно возбуждать дела из-за невыплаты денежных компенсаций медработникам, которые занимаются лечением коронавирусных больных. Он также подчеркнул, что нужно разбираться и в других нарушениях в указанной сфере.

Бастыркин уточнил, что в некоторых регионах страны уже возбуждены уголовные дела, чтобы защитить права медиков. В основном разбирательства инициировали СМИ или сами недовольные врачи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургским медикам выплатили 500 млн рублей. В Петербурге также упростили подачу документов на единовременную компенсацию для медиков. Теперь в городе действует горячая линия на номере 122, где медицинские сотрудники смогут получить консультацию.