Петербургским медикам выплатили 500 млн рублей

В Петербурге на выплаты медицинским сотрудникам выделили почти 500 млн рублей за работу с зараженными коронавирусом пациентами.
Деньги были переведены медикам в пятницу, 15 мая. Восемь медиков, которые на работе заразились коронавирусом от пациентов, уже получили по 300 тысяч рублей, сообщили в оперштабе по коронавирусу.
Кроме того, родным одного скончавшегося медработника выплатили компенсацию в размере одного миллиона рублей.
В Петербурге также упростили подачу документов на единовременную компенсацию для медиков. Теперь в городе действует горячая линия на номере 122, где медицинские сотрудники смогут получить консультацию.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин отчитал чиновников за ситуацию с выплатами медикам. «Развели какую-то канитель вокруг дополнительных выплат медикам, я не часы занятости медиков поручал считать, а факт их работы»