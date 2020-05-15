Петербургским медикам выплатили 500 млн рублей

В Петербурге на выплаты медицинским сотрудникам выделили почти 500 млн рублей за работу с зараженными коронавирусом пациентами.

Деньги были переведены медикам в пятницу, 15 мая. Восемь медиков, которые на работе заразились коронавирусом от пациентов, уже получили по 300 тысяч рублей, сообщили в оперштабе по коронавирусу.

Кроме того, родным одного скончавшегося медработника выплатили компенсацию в размере одного миллиона рублей.

В Петербурге также упростили подачу документов на единовременную компенсацию для медиков. Теперь в городе действует горячая линия на номере 122, где медицинские сотрудники смогут получить консультацию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин отчитал чиновников за ситуацию с выплатами медикам. «Развели какую-то канитель вокруг дополнительных выплат медикам, я не часы занятости медиков поручал считать, а факт их работы»