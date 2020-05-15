Путин отчитал чиновников за ситуацию с выплатами медикам

Путин отчитал чиновников за ситуацию с выплатами медикам
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин резко раскритиковал работу чиновников по выплатам медикам, работающих с зараженными коронавирусом пациентами.

«Развели какую-то канитель вокруг дополнительных выплат медикам, я не часы занятости медиков поручал считать, а факт их работы», — заявил глава государства.

Владимир Путин отчитал региональные власти и руководство медучреждений, потребовав в течение дня назначить выплаты медицинским сотрудникам, которые работают с коронавирусом, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что выплаты должны назначаться не за «какие-то часы», а по факту их работы в больницах. Также он заявил, что на следующей неделе будет проверять выполнение поручения по всем регионам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России для больных COVID-19 выделили около 150 тысяч коек.

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