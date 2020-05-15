В России для больных COVID-19 выделили около 150 тысяч коек

На 14 мая в российских регионах подготовлено около 150 тысяч коек для пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом сообщил президент Владимир Путин.

Глава государства заявил в ходе совещания по открытию медцентров Минобороны в регионах для оказания помощи больным коронавирусом, что на сегодняшний день в регионах РФ создано и оснащено необходимым оборудованием уже более 148 тысяч коек для инфицированны.

Путин подчеркнул необходимость держать коечный фонд на самом высоком уровне готовности. Он также рассказал, что за последние два месяца по линии Минобороны построено 16 медцентров для лечения пациентов с COVID-19. По словам президента, «они возведены на совесть».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне прокомментировали выступление Путина. Большая часть граждан согласны со словами президента, касающиеся коронавируса.