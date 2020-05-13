Россияне прокомментировали выступление Путина

Большая часть граждан согласны со словами президента, касающиеся коронавируса.

Об этом стало известно 13 мая. Обо всем сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. Эксперты провели опрос среди населения, чтобы выяснить, каково отношение граждан к выступлению президента России Владимира Путина 11 мая. Многие россияне посмотрели его обращение. 72% смотревших отметили, что остались довольны услышанным, чуть меньше людей согласились с тем, что Путин понимает проблемы людей и старается их решать.

Больше всего россияне обрадовались, услышав о поддержке детей в виде выплаты в размере 10 тысяч рублей, а также увеличению пособия по уходу за ребенком для неработающих граждан.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сайт Госуслуг перестал работать после обращения Путина. Они пытаются заполнить анкеты, чтобы получить выплаты от государства, но сайт просто не работает. Проблемы есть и с мобильной версией, и с приложением.