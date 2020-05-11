Сайт Госуслуг перестал работать после обращения Путина

Сайт Госуслуг перестал работать после обращения Путина
Надо немного подождать. Фото: Pixabay.com

Глава государства рассказал о мерах поддержки семей, после чего россияне массово начали заходить на сайт, чтобы получить средства.

Об этом стало известно сегодня, 11 мая. Обо всем сообщает РБК. Россияне жалуются на сбои в работе портала госуслуг после обращения президент Владимира Путина. Они пытаются заполнить анкеты, чтобы получить выплаты от государства, но сайт просто не работает. Проблемы есть и с мобильной версией, и с приложением. Представители компании «РТ Лабс» отметили, что такое может быть в связи с возросшей нагрузкой на портал – нужно немного подождать.

Напоминаем, что Путин заявил, что семьи, в которых растут дети от 3 до 16 лет получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка с 1 июня. На средства претендуют 22 миллиона граждан.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россиянам хотят разрешить использовать «Госуслуги» для подписи документов. Электронная подпись также позволит заверять документы по трудовым отношениям, трудоустройству, подготовке и дополнительному образованию сотрудников.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
владимир путин госуслуги обращение
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жители Янино выражают опасение, что руководству МПБО-2 удастся избежать наказания
Петербург побил антирекорд по рождаемости
На Витебском проспекте «взорвался» тротуар
Петербуржцы под конец дня разошлись по домам
Сайт Госуслуг перестал работать после обращения Путина
Названо количество детей, которые могут претендовать на выплаты от государства
Путин запретил людям старше 65 нарушать режим самоизоляции
В мире коронавирусом заразились 4 миллиона человек