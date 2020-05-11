Сайт Госуслуг перестал работать после обращения Путина

Глава государства рассказал о мерах поддержки семей, после чего россияне массово начали заходить на сайт, чтобы получить средства.

Об этом стало известно сегодня, 11 мая. Обо всем сообщает РБК. Россияне жалуются на сбои в работе портала госуслуг после обращения президент Владимира Путина. Они пытаются заполнить анкеты, чтобы получить выплаты от государства, но сайт просто не работает. Проблемы есть и с мобильной версией, и с приложением. Представители компании «РТ Лабс» отметили, что такое может быть в связи с возросшей нагрузкой на портал – нужно немного подождать.

Напоминаем, что Путин заявил, что семьи, в которых растут дети от 3 до 16 лет получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка с 1 июня. На средства претендуют 22 миллиона граждан.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россиянам хотят разрешить использовать «Госуслуги» для подписи документов. Электронная подпись также позволит заверять документы по трудовым отношениям, трудоустройству, подготовке и дополнительному образованию сотрудников.