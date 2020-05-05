Россиянам хотят разрешить использовать «Госуслуги» для подписи документов

Россиянам хотят разрешить использовать &#171;Госуслуги&#187; для подписи документов
Фото: pixabay.com

Минкомсвязь предложила разрешить россиянам подписывать документы через портал «Госуслуги». Проект опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

В ведомстве предлагают разрешить россиянам заключать через «Госуслуги» такие сделки, как заключение договоров об аренде федерального имущества и предоставление налоговой отчетности россиян. Электронная подпись также позволит заверять документы по трудовым отношениям, трудоустройству, подготовке и дополнительному образованию сотрудников.

Согласно проекту, данный эксперимент должен стартовать в начале июня и продолжаться не менее года. Ведомство уточнило, россияне смогут создать электронную подпись, воспользовавшись учетной записью на «Едином портале государственных и муниципальных услуг».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что блокадники и сироты смогут бесплатно получить копии кадастровых документов и техпаспорта.

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