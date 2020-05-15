Две тысячи петербуржцев вернулись из других стран с начала пандемии

Их вернули на родину вывозные рейсы.

Об этом стало известно 15 мая. Обо всем сообщил замглавы межведомственной транспортной рабочей группы при городском координационном совете по противодействию распространению в Петербурге новой коронавирусной инфекции Кирилл Поляков. Он заявил, что с момента начала пандемии в Северную столицу вернулось более двух тысяч человек. Их вернули вывозные рейсы, организованные властями.

Всех пассажиров после приземления просят сдать анализы и ехать домой. Они должны соблюдать карантин на протяжении двух недель, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что с апреля в Петербург прибыли 23 рейса с россиянами из-за границы. Были учтены 1 тыс. 685 пассажиров. Из них 218 направлены в обсервацию, остальные помещены на самоизоляцию.