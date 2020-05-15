Две тысячи петербуржцев вернулись из других стран с начала пандемии

Две тысячи петербуржцев вернулись из других стран с начала пандемии
Аэропорт Пулково. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

Их вернули на родину вывозные рейсы.

Об этом стало известно 15 мая. Обо всем сообщил замглавы межведомственной транспортной рабочей группы при городском координационном совете по противодействию распространению в Петербурге новой коронавирусной инфекции Кирилл Поляков. Он заявил, что с момента начала пандемии в Северную столицу вернулось более двух тысяч человек. Их вернули вывозные рейсы, организованные властями.

Всех пассажиров после приземления просят сдать анализы и ехать домой. Они должны соблюдать карантин на протяжении двух недель, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что с апреля в Петербург прибыли 23 рейса с россиянами из-за границы. Были учтены 1 тыс. 685 пассажиров. Из них 218 направлены в обсервацию, остальные помещены на самоизоляцию.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус пандемия рейс
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцев предупреждают о дожде в субботу
Две тысячи петербуржцев вернулись из других стран с начала пандемии
Бастыркин требует возбуждать дела из-за невыплат надбавок медикам
Пассажир, напавший на контролера на «Нарвской», получил домашний арест
В «Ленэкспо», на который жаловались пациенты, нарушений не нашли
Часть документов по делу замглавы «Ленэнерго» уничтожены
В Ленобласти в некоторых районах кафе и ярмарки под запретом
В Гатчине будут строить Аэропарк