Минтранс надеется на возобновление международный полетов летом

Минтранс надеется на возобновление международный полетов летом
Евгений Дитрих. Фото: mintrans.ru

Министр транспорта России Евгений Дитрих выразил надежду на то, что международные полеты возобновятся в июле 2020 года, а внутренние перевозки — уже в середине июля.

«Конечно, рекомендации наших врачей, специалистов по поводу возможного безопасного открытия полетов для нас будут ключевыми», — приводит ТАСС слова Евгения Дитриха.

Дитрих подчеркнул, что страны, в которые россияне могли бы полететь, должны быть безопасными. В первую очередь открытие международных полетов будет зависеть от санитарно-эпидемиологической обстановки.

В связи с пандемией коронавируса Россия с 27 марта прекратила авиасообщение с другими странами. Разрешены только рейсы для вывоза людей из-за рубежа на родину.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в аэропорт Пулково 16 мая прибыл вывозной рейс из Ларнаки. В Россию вернулись 36 жителей Петербурга и Ленобласти и несколько туристов из других регионов.

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