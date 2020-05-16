В Пулково приземлился самолет с 36 пассажирами из Ларнаки

В аэропорт Пулково прибыл вывозной рейс из Ларнаки. На борту самолета прилетели 36 жителей Петербурга и Ленобласти и несколько туристов из других регионов России.

Самолет авиакомпании Cyprus Airways приземлился в Петербурге в 14:16 по местному времени. Об этом информирует онлайн-табло аэропорта Пулково.

Пассажиры прошли санитарный контроль и сдали анализы на коронавирусную инфекцию. Весь багаж также подвергнут дезинфекции, рассказали в Администрации Петербурга.

Из аэропорта туристов развезут по домам. Иногородних доставят в обсерватор. Отбывать 14-дневную изоляцию они будут в одном из пансионатов Курортного района. Сейчас там находится 173 человека. Следить за соблюдением карантина будут медики и полицейские.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с начала пандемии в Петербург вывозными рейсами вернулись более 2 тыс. человек.