Коронавирус быстро мутирует: переливание плазмы поможем не всем

Переливание плазмы актуально только для тех, кто уже заражен. Фото: pixabay.com

Переливание плазмы актуально только для тех, кто уже заражен. Фото: pixabay.com

Московские врачи считают, что новый способ лечения коронавирусной инфекции, — переливание плазмы, — может помочь лишь некоторым пациентам, так как вирус постоянно меняется.

Главврач столичной клиники №52 Марьяна Лысенко поделилась опасениями с журналисткой Наилей Аскер-Заде в её документальном фильме «Опасный вирус 5», вышедшем на телеканале «Россия 1». По словам медика, специалистов тревожит тот факт, что заболевание постоянно меняет симптоматику.

Помимо прочего, врачи обеспокоены тем, что переливание крови победивших инфекцию людей здоровым не поможет противостоять заражению. Плазма оказывает лечебный эффект только если человек уже болен коронавирусом.

Напоминаем, ранее gazea.spb.ru сообщала об эффективности нового препарата для лечения коронавирусной инфекции, разработанного отечественными учеными. У 70% пациентов, принимающих «Мефлохин», улучшение наступает уже спустя неделю.