Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса

Состояние 70% пациентов, зараженных коронавирусом, при лечении которых используется «Мефлохин», улучшается спустя неделю. Об этом рассказала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

Клиническое исследование препарата проводят четыре ведущих центра ФМБА. Они выяснили, что «Мефлохин» даже в маленькой дозе подавляет действие коронавируса.

«Это конечно промежуточные данные, они требуют завершения исследования и очень тщательной обработки статистической», — приводит слова Скворцовой «РИА Новости».

Глава ФМБА подчеркнула, что препарат имеет побочное действие. У 26% пациентов появляется ощущение перебоя в сердце, и нарушается сон. Перед употреблением Скворцова советует учитывать состояние сердца и внутрисердечной проводимости.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вакцина от коронавируса может появиться в России к концу лета.