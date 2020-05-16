Вакцина от коронавируса может появиться в России в августе

Вакцину от коронавируса могут зарегистрировать в России к концу лета. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам Гинцбурга, разработка вакцины началась в середине февраля. Сейчас она находится на стадии доклинических испытаний. После исследовательский центр подаст в Минздрав заявку для получения разрешения на клинические исследования на людях.

«В августе месяце, я надеюсь [зарегистрируют вакцину — прим. ред.], если все будет по плану, и не будет никаких неожиданностей», — сказал Александр Гинцбург в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус 5» на телеканале «Россия 1».

Вакцину планируется вводить в правое плечо. Как отметил Гинцбург, получить её одновременно все россияне вероятно не смогут.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за последние сутки в России зарегистрировали 9 тыс. 200 случаев коронавируса. Общее число зараженных превышает 272 тыс.