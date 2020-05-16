В России подтвердили 9200 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировали 9 тыс. 200 случаев коронавируса. Порядка 44,8% новых зараженных не имели клинических проявлений болезни.

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 к 16 мая достигло 272 тыс. 43. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса на территории России.

В Москве за последние сутки выявлено 3 тыс. 505 случаев коронавируса, в Московской области — 937, в Петербурге — 252, в Нижегородской области — 229, в Ростовской области — 112, в Саратовской области — 107, в Свердловской области — 105, в Ленинградской области — 72. Новые случаи подтверждены в 83 регионах.

Оперштаб зарегистрировал 119 новых смертей от коронавируса. За весь период в России по официальным данным скончалось 2 тыс. 537 человек.

Выздоровели более 63 тыс. пациентов. За последние сутки из медицинских учреждений выписано 4 тыс. 940 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России провели более 6,6 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса нового типа.