В России провели более 6,6 млн тестов на коронавирус

С начала пандемии в России провели более 6,6 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса нового типа. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в субботу, 16 мая.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки тесты на коронавирус сдали 242 тыс. 392 человека.

Под наблюдением медиков в стране находятся 259 тыс. 802 человека. По данным на 15 мая в России подтверждено более 262 тыс. случаев коронавируса, выздоровели 58 тыс. 226 человек. Скончались по официальным данным 2 тыс. 418 зараженных.

Вспышка неизвестной пневмонии произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Ученые выяснили, что возбудителем пневмонии является коронавирус нового типа. В мире подтверждено более 4,5 млн случаев заражения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки на коронавирус в Петербурге проверили 13 тыс. 827 человек. На карантине в городе остаются более 3,7 тыс. человек.