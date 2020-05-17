В России на коронавирус обследовали почти 7 миллионов граждан

В России на коронавирус обследовали почти 7 миллионов граждан
Медики проверяют на инфекции граждан. Фото: pixabay

Российские медики продолжают проверять на коронавирус граждан. За все время пандемии анализы на Covid-19 сдали свыше 6,9 млн жителей.

Обо всем стало известно в воскресенье, 17 мая. Как сообщили РИА Новости со ссылкой на данные Роспотребнадзора, под наблюдением врачей из-за подозрения на заражение коронавирусной инфекцией нового типа остается 262 тыс. человек.

За минувшие сутки в России Covid-19 нашли у 9 200 человек.

Напомним, распространение новой инфекции Covid-19 началось в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Роспотребнадзора выразила надежду, что сезон отпусков в РФ состоится.

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