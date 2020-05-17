Полицейские признались, что не понимают, как наказывать петербуржцев за отсутствие масок

В Петербургском союзе сотрудников органов внутренних дел выразили озадаченность из-за введения в городе «масочного» режима. Они попросили разъяснить указания Смольного.

Обращение профсоюза сотрудников органов внутренних дел было отправлено на имя начальника ГУ МВД по СПб и ЛО Романа Плугина. По мнению представителей МВД, нечеткость формулировок может вызвать резкий негатив в отношении сотрудников правопорядка со стороны горожан. В итоге «грань законности» окажется уж очень тонкой.

В письме профсоюза, которое появилось в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», указано, что в постановлении Смольного не разъясняется порядок ношения масок и перчаток в общественных местах. В то же время у сотрудников МВД нет четких оснований для привлечения жителей к ответственности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы смогут быстрее узнать результаты теста на коронавирус.