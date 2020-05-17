Петербуржцы смогут быстрее узнать результаты теста на коронавирус

В Петербурге в среднем делается около 9 тысяч мазков ежедневно. Фото: pixabay

В Петербурге в среднем делается около 9 тысяч мазков ежедневно. Фото: pixabay

В Северной столице ускорится тестирование на коронавирусную инфекцию, жители смогут быстрее получить результат.

Обо всем стало известно в воскресенье, 17 мая. Как рассказал председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, тесты, сделанные в 30 лабораториях, нужно было подтверждать в лаборатории Роспотребнадзора, из-за чего получение результатов затягивалось. Больше этого делать не нужно

В ходе разговора с депутатом Законодательного собрания города Борисом Вишневским Лисовец отметил, что подтверждать анализы в лаборатории больше не нужно.

В Петербурге в среднем делается около 9 тыс. мазков ежедневно, однако они застревали в «бутылочном горлышке». Вишневский написал в Facebook, что теперь есть договоренность с Роспотребнадзором, что проведенные тесты будут принимать без подтверждения в лаборатории на Оборонной улице.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пять умерших от Covid-19 петербуржцев были старше 65 лет.