Петербуржцы смогут быстрее узнать результаты теста на коронавирус

Петербуржцы смогут быстрее узнать результаты теста на коронавирус
В Петербурге в среднем делается около 9 тысяч мазков ежедневно. Фото: pixabay

В Северной столице ускорится тестирование на коронавирусную инфекцию, жители смогут быстрее получить результат.

Обо всем стало известно в воскресенье, 17 мая. Как рассказал председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, тесты, сделанные в 30 лабораториях, нужно было подтверждать в лаборатории Роспотребнадзора, из-за чего получение результатов затягивалось. Больше этого делать не нужно

В ходе разговора с депутатом Законодательного собрания города Борисом Вишневским Лисовец отметил, что подтверждать анализы в лаборатории больше не нужно.

В Петербурге в среднем делается около 9 тыс. мазков ежедневно, однако они застревали в «бутылочном горлышке». Вишневский написал в Facebook, что теперь есть договоренность с Роспотребнадзором, что проведенные тесты будут принимать без подтверждения в лаборатории на Оборонной улице.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пять умерших от Covid-19 петербуржцев были старше 65 лет.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус новости спб пандемия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Глава Роспотребнадзора заявила об остановке роста заболеваемости Covid-19 в ...
Петербуржцы смогут быстрее узнать результаты теста на коронавирус
Пять умерших от Covid-19 петербуржцев были старше 65 лет
Названы жуткие фильмы, от которых можно упасть в обморок
В России могут увеличить число бюджетных мест в вузах
«Мечты сбываются»: Плющенко показал, как выгоняет Рудковскую из дома
Школьникам не упростят задания ЕГЭ из-за коронавируса
Собянин назвал сроки начала записи на тестирование на антитела к Covid-19