Пять умерших от Covid-19 петербуржцев были старше 65 лет

У всех пациентов был подтвержден коронавирус. Фото: комитет по здравоохранению

У всех пациентов был подтвержден коронавирус. Фото: комитет по здравоохранению

Пять пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа, скончавшиеся в Петербурге, были старше 65 лет и имели сопутствующие заболевания.

Обо всем стало известно в воскресенье, 17 мая. Как сообщили в комитете по здравоохранению, умершие — мужчины 69 и 86 лет и женщины 65, 80 и 85 лет.

У всех пациентов были хронические болезни, включая гипертонию, кардиосклероз, последствия инсульта и ожирение. Основной болезнью, которая привела к смерти, признана двусторонняя пневмония, вызванная COVID-19.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой инфекции COVID-19 пандемией. Пожилых горожан просят соблюдать режим самоизоляции и не выходить из дома без необходимости, соблюдая «масочный» режим.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ВОЗ назвала оценку смертности от многих заболеваний, включая коронавирус, сложной задачей.