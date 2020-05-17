ВОЗ назвала условие для окончательной оценки смертности от COVID-19

ВОЗ назвала условие для окончательной оценки смертности от COVID-19
Коронавирус. Фото: pixabay

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали оценку смертности от многих заболеваний, включая коронавирус, сложной задачей.

Как сообщает РБК, ссылаясь на представительство ВОЗ в России, для окончательной оценки смертности от коронавирусной инфекции необходимо большое число исследований о смертности в глобальном масштабе.

«ВОЗ использует моделирование для глобальных отчетов по оценке количества дополнительных случаев смертей, которые могут быть отнесены к гриппу», — сообщили в организации.

В ВОЗ отметили, что это связано с тем, что не каждого человека, умирающего от гриппа, тестируют на коронавирусную инфекцию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России на коронавирус обследовали почти 7 миллионов граждан.

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ВОЗ назвала условие для окончательной оценки смертности от COVID-19
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