Опубликован полный список медучреждений Петербурга, где принимают пациентов с Covid-19

Больницы переквалифицированы и оборудованы для работы с заболевшими коронавирусом пациентами любого возраста. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

Больницы переквалифицированы и оборудованы для работы с заболевшими коронавирусом пациентами любого возраста. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

Пациентов с подтвержденным коронавирусом принимает 21 медицинское учреждение Санкт-Петербурга. Об этом сообщил Комздрав.

В общей сложности на территории города развернули более 6 744 койки для пациентов, инфицированных Covid-19. Шесть из больниц, где принимают заболевших коронавирусом, являются федеральнми.

Как сообщили в официальной группе комитета в соцсети «ВКонтакте», больницы переквалифицированы и оборудованы для работы с заболевшими коронавирусом пациентами любого возраста. Также для тех, у кого болезнь протекает в легкой форме, оборудованы койко-места во временном госпитале на территории «Ленэкспо».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербургском союзе сотрудников органов внутренних дел выразили озадаченность из-за введения в городе «масочного» режима. Они попросили разъяснить указания Смольного.