В Северной Осетии родился ребенок с Covid-19

Состояние младенца и матери оценивается как стабильное. Фото: pixabay

Состояние младенца и матери оценивается как стабильное. Фото: pixabay

В Северной Осетии у новорожденного выявили коронавирус. Ребенок родился уже с инфекцией.

Обо всем стало известно в воскресенье, 17 мая. В настоящий момент состояние младенца и матери оценивается как стабильное.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики, мать заразилась инфекцией нового типа COVID-19 во время беременности. Сейчас они уже находятся дома под наблюдением врачей.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как тренировать легкие, чтобы избежать тяжелого течения коронавируса. По словам врача, нужно надувать обычный шарик по несколько раз в день в течение 5-10 минут. Благодаря такой гимнастике болезнь пройдет легче.