Стало известно, как тренировать легкие, чтобы избежать тяжелого течения Covid-19

Реаниматолог из больницы Святого Георгия Антон Георгиев рассказал, как происходит поражение легких при заболевании коронавирусом, а также поделился простой тренировкой, чтобы избежать тяжелого течения болезни.

По словам специалиста, симптомы могут проявиться не сразу. Человек первое время может чувствовать себя хорошо, однако постепенно начнет появляться отдышка.

В интервью «Комсомольской правде» Георгиев отметил, что при поражении легких одышка появляется при физнагрузках. Потом болезнь прогрессирует — одышка появляется даже когда человек в покое. Затем возникает чувство нехватки воздуха, что может привести к коме. При тяжелом поражении нарушаются функции внутренних органов.

Врач подчеркнул, что легкие необходимо тренировать: нужно надувать обычный шарик по несколько раз в день в течение 5-10 минут. Благодаря такой гимнастике болезнь пройдет легче, а если заразился, то тренировка все равно поможет, считает Георгиев.

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