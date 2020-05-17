Коронавирус у студентов: общежитие Лесотехнического университета закрыли на карантин

Коронавирус у студентов: общежитие Лесотехнического университета закрыли на карантин
Лесотехнический университет. Фото: Google View

Одно из общежитий Санкт-Петербургского государственного Лесотехнического университета имени Кирова закрыли на карантин после выявления инфекции Covid-19 у трех студентов из Вьетнама.

Обо всем стало известно в воскресенье, 17 мая. Речь идет об общежитии №5 на Новороссийской улице, где находятся около 100 сотрудников и проживающих. Его перевели в режиме обсервации.

Как сообщили РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы вуза, вьетнамские студенты чувствуют себя хорошо, их изолировали от остальных.

Ситуация полностью контролируется управлением Роспотребнадзора и руководством вуза. Находящихся в общежитии планируют обеспечить горячим питанием. Также организован медицинский пост.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пять умерших от Covid-19 петербуржцев были старше 65 лет. У всех пациентов были хронические болезни.

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