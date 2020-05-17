Лера Кудрявцева прокомментировали слухи о своем увольнении с НТВ

Она ведет сразу два проекта на телеканале.

Об этом стало известно 17 мая. Обо всем пишет «СтарХит». Телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала слухи о том, что она якобы уходит с НТВ. Знаменитость заявила, что сейчас все программы уже почти досняты совсем скоро она уходит на долгожданные каникулы. О том, что ее собираются выгонять, Кудрявцева впервые услышала от журналистов. Она отметила, что руководство канала не планирует закрывать программы и расставаться с кем-либо из сотрудников, так что слухи в очередной раз оказались лишь слухами. Позже звезда выложила пост в социальной сети, в котором еще раз подчеркнула, что не собирается становиться безработной.

Напоминаем, что информацию распространяли различные паблики. Сейчас Лера Кудрявцева ведет сразу два шоу на НТВ: «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лера Кудрявцева призналась, что потеряла ребенка от Игоря Макарова.