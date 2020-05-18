Forbes составил рейтинг самых недооцененных городов России

Известный американский бизнес-журнал опубликовал перечень интересных городов России, несправедливо остающихся в тени Москвы и Санкт-Петербурга.

На первом месте в списке недооцененных отечественных городов автор материала, Джаред Ранахан, упоминает Екатеринбург. По мнению журналиста, это «третья столица Россия», с богатой культурой и интересными достопримечательностями. Среди них Джаред особое место отводит Храму на Крови.

Кроме того, в перечень вошел Мурманск — город, где можно стать свидетелем северного сияния. Также американский журналист посоветовал посетить Элисту, Псков и Хабаровск.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полюбившийся зрителям «Пухляш», молодой танцор из Little Big, стал участником рейтинга Forbes. Он попал в список наиболее перспективных артистов в возрасте младше 30 лет.