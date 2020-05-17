«Пухляш» из клипа Little Big попал в Forbes

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Дмитрий Красилов. Фото: кадр из клипа Little Big - Unо на youtube.com

Эпатажный танцор из клипа петербургской группы Little Big Дмитрий Красилов, прославившийся в Сети как «Пухляш», попал в рейтинг журнала Forbes.

По итогам голосования читателей 25-летний танцор попал в список номинантов в рейтинг 30 самых перспективных россиян до 30 лет в номинации «Искусство». Выбор пользователей учтут при определении итогового списка, который опубликуют во второй половине текущего месяца.

Дмитрий Красилов стал известен в 2017 году после шоу «Танцы» на телеканале ТНТ, а затем снялся в фильме Федора Бондарчука «Вторжение», а недавно — в клипе Little Big для «Евровидения».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Пухляш» из клипа Little Big станцевал в новом видео. Речь идет о клипе «Плачу на техно». Ролик посвятили всем вечеринкам, которые не состоялись из-за введения ограничительных мер.

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