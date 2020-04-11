«Пухляш» из клипа Little Big станцевал в новом видео

Красилов и другие знаменитости станцевали в клипе. Фото: YouTube

Красилов и другие знаменитости станцевали в клипе. Фото: YouTube

Он принял участие в съемках клипа для исполнителей Cream Soda и «Хлеб».

Об этом стало известно 10 апреля. Новый клип «Плачу на техно» опубликовали на YouTube. Ролик успел набрать более 1,6 миллиона просмотров и более 90 тысяч «лайков». Над его созданием работал шоумен Александр Гудков, который, видимо, и пригласил на съемки Дмитрия Красилова, ставшего популярным как «пухляш» из клипа Little Big.

Клип посвятили всем вечеринкам, которые не состоялись из-за введенного режима самоизоляции. Людям ничего не остается как танцевать в одиночестве на балконах и любоваться на других, находясь на безопасном расстоянии.

«Гудок как всегда бомбанул. Перцев, Орлов, Бончинче и Красилов просто обалденны. Особенно Перцев — вроде ничего особо не изобразил, но шикарно», — восхищается один из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова выложила клип про самоизоляцию с участием Собчак.