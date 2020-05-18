В Петербурге за воскресенье на коронавирус обследовали 2792 человека

В Петербурге ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: pixabay

В Петербурге ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: pixabay

В Северной столице медики продолжают проверять жителей на коронавирус. За воскресенье в городе было обследовано почти 3 тыс. человек.

Обо всем стало известно сегодня, 18 мая. За сутки на инфекцию Covid-19 проверились 2 792 человека.

Как сообщили на сайте администрации Северной столицы, на карантине находится 3 712 человек. Из них 194 — в обсерваторе, 735 — на самоизоляции, 2783 — контактные.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус. 11 марта ВОЗ объявила вспышку Covid-19 пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала полный список медицинских учреждений Санкт-Петербурга, где принимают пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией нового типа. Больницы переквалифицированы и оборудованы для работы с заболевшими любого возраста.