В Ленобласти за сутки нашли 70 зараженных коронавирусом

В Ленинградской области за сутки выявили 70 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Обо всем стало известно сегодня, 18 мая. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, всего в России за минувшие сутки зафиксировано 8,926 тыс. инфицированных COVID-19 в 81 регионе. В Петербурге — 425 новых случаев заражения.

Всего в России зарегистрировано 290,678 тыс. заразившихся новым вирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Дрозденко проведет прямую линию с жителями Ленобласти 18 мая. Глава Ленобласти будет отвечать на вопросы ленинградцев с 16.00 до 17.00. Также жители Ленинградской области смогут задать интересующие их вопросы главам районных администраций.