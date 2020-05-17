Дрозденко проведет прямую линию с жителями Ленобласти 18 мая

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко пообщается с жителями региона с помощью видео-связи.

Традиционная прямая линия с населением 47 региона пройдет в понедельник, 18 мая. Глава Ленобласти будет отвечать на вопросы ленинградцев с 16.00 до 17.00. Также жители Ленинградской области смогут задать интересующие их вопросы главам районных администраций. Они пообщаются с гражданами с помощью видео-связи.

Ленинградцы смогут дозвониться со стационарного телефона по бесплатному номеру 006.

С мобильного телефона можно позвонить по номеру +7(81361)315-01. Стоимость звонка в этом случае будет определяться по тарифу оператора связи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дрозденко рассказал о жизни Ленобласти после эпидемии. Дрозденко отметил, что в области разрешат почти всю торговлю.