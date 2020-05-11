Дрозденко рассказал о жизни Ленобласти после эпидемии

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, как будут жить ленинградцы после снятия ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщает «Мойка78», глава Ленобласти рассказал в интервью телеканалу ЛенТВ24, что область идет на «беспрецедентно смелый шаг». Регион будут разделен на три района или зоны: в первом оставят жестки режим самоизоляции, во втором — средний режим и в третьем — «зеленый режим».

Дрозденко добавил, что в области разрешат почти всю торговлю. Все сотрудники, работающие в сфере торговли, будут обязаны носить маски и перчатки на работе.

Откроются рынки и ярмарки, на которых покупателям придется носить маски и перчатки. В первой зоне ярмарки останутся закрытыми.

Также начнут функционировать торговые центры, где сотрудники и посетители также будут обязаны носить средства индивидуальной защиты. Это не распространяется на «зеленую зону».

Фитнес-центры откроют для индивидуальных занятий во второй зоне и для групповых занятий до пяти человек в третьей зоне.

Занятия спортом на улице разрешат во второй и «зеленой зоне», а раздевалки в спортивных секциях пока будут закрыты.

Кроме того, в Ленобласти снимут ограничения на экскурсии на открытом воздухе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор утвердил поэтапное снятие ограничительных мер.