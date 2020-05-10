Роспотребнадзор утвердил поэтапное снятие ограничительных мер

Роспотребнадзор утвердил схему снятие ограничительных «антикоронавирусных» мер в России. Возвращение к привычной жизни состоит из трех этапов.

Главный санврач России и глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила рекомендации для поэтапного снятия ограничений, введенных на территории страны из-за пандемии коронавирусной инфекции. Однако единой даты, когда эти меры начнут вступать в силу, нет.

Каждый регион будет отдельно принимать решение об ослаблении самоизоляции и санитарных ограничений, в зависимости от эпидемиологической ситуации. При этом в случае ухудшения обстановки ограничительные меры могут вернуть в любой момент.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что количество пациентов с коронавирусом в Северной столице выросло до 7,5 тысяч человек. Ежедневно в Петербурге выявляют несколько сотен новых зараженных.