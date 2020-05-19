В Петербурге и Ленобласти начнут перерабатывать старую мебель из древесины

В семи регионах России начнет работу проект по переработке старой мебели из древесных плит.
Помимо Петербурга и Ленинградской области, данный проект запустят также в Москве, Московской, Новгородской, Костромской областях, а также в Краснодарском крае и ряде других регионов, где работают предприятия, заинтересованные в переработке вторичной древесины.
Как рассказали в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли РФ, проект серьезно поможет экологии и снизит нагрузку на лесной фонд.
В семи регионах мусорные операторы уже приступили к сбору старой мебели.
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