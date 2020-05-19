Капитан клуба АПЛ отказался возвращаться к тренировками с командой из-за коронавируса

Капитан «Уотфорда» Трой Дини отказался возвращаться к тренировками с командой из-за угрозы заражения коронавирусом.

Он объяснил свой отказ тем, что не хочет рисковать здоровьем своих близких, сообщает Daily Mail.

«Для заражения необходим контакт лишь с одним человеком. Я не собираюсь нести инфекцию домой, моему сыну пять месяцев и у него проблемы с дыханием. Я потерял папу, бабушку, дедушку. Для меня здоровье важнее, чем несколько фунтов в кармане», — пояснил футболист.

Приостановленный из-за коронавируса сезон в АПЛ может возобновиться на восьми-десяти нейтральных стадионах.

Напомним, чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса.

Коронавирус стал причиной отмены многих спортивных мероприятий. В частности, Российская премьер-лига (РПЛ) приостановила матчи. Генеральный директор петербургского ФК «Зенит» Александр Медведев заявил, что самый крайний срок возобновления чемпионата — 12 июля 2020 года. Этот срок совпадает с датой, исходящей от Ассоциации европейских клубов.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 904 299 человек. Скончались 320 313 человек, при этом 1 915 386 выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.