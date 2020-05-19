В Петербурге появится представительство вьетнамского города Хошимина

Власти Северной столицы готовятся к реализации одного из крайне значимых совместных проектов Вьетнама и Петербурга.
В городе откроет двери представительство города Хошимина, рассказал губернатор Александр Беглов в ходе онлайн-конференции в честь 130-летия со дня рождения первого вьетнамского президента Хо Ши Мина и 70-летия дипломатических отношений между Россией и Вьетнамом.
Слова губернатора во вторник, 19 мая, процитировали в пресс-службе петербургской администрации. Глава Петербурга отметил многолетнее и плодотворное сотрудничество государств, поздравил представителей правительства Вьетнама с важной датой и пожелал стране процветания.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов наградил председателя Законодательного собрания Вячеслава Макарова за заслуги перед Санкт-Петербургом.