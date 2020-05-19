В Петербурге появится представительство вьетнамского города Хошимина

Беглов поблагодарил за поддержку телемоста члена Политбюро Коммунистической партии Вьетнама, секретаря Партийного комитета Хошимина Нгуен Тхиен Няна, а также Народный комитет Хошимина и Посольство Вьетнама в России. Фото: gov.spb.ru

Беглов поблагодарил за поддержку телемоста члена Политбюро Коммунистической партии Вьетнама, секретаря Партийного комитета Хошимина Нгуен Тхиен Няна, а также Народный комитет Хошимина и Посольство Вьетнама в России. Фото: gov.spb.ru

Власти Северной столицы готовятся к реализации одного из крайне значимых совместных проектов Вьетнама и Петербурга.

В городе откроет двери представительство города Хошимина, рассказал губернатор Александр Беглов в ходе онлайн-конференции в честь 130-летия со дня рождения первого вьетнамского президента Хо Ши Мина и 70-летия дипломатических отношений между Россией и Вьетнамом.

Слова губернатора во вторник, 19 мая, процитировали в пресс-службе петербургской администрации. Глава Петербурга отметил многолетнее и плодотворное сотрудничество государств, поздравил представителей правительства Вьетнама с важной датой и пожелал стране процветания.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов наградил председателя Законодательного собрания Вячеслава Макарова за заслуги перед Санкт-Петербургом.