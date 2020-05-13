Беглов наградил Макарова за заслуги перед Петербургом

Вячеслав Макаров. Фото: Законодательное Собрание Петербурга
Вячеслав Макаров. Фото: Законодательное Собрание Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов наградил председателя Законодательного собрания Вячеслава Макарова почетным знаком отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом».

Вручение прошло 13 мая в ходе заседания парламента, на котором Беглов выступил с ежегодным докладом о проделанной работе.

«Мал золотник да дорог», — сказал Беглов, вручая награду Макарова.

Губернатор также поздравил спикера с днем рождения. Макаров 7 мая отметил 65-летний юбилей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Беглов направил Вячеславу Макарову поздравление с днем рождения. Он назвал спикера парламента ярким политиком и человеком «лидерских качеств и твердой воли», отметив, что тот вносит большой вклад в развитие сегодняшнего Петербурга. Беглов также поблагодарил Макарова за инициативы по патриотическому воспитанию молодежи.

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