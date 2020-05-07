Беглов поздравил Вячеслава Макарова с 65-летним юбилеем

Беглов поздравил Вячеслава Макарова с 65-летним юбилеем
День рождения Вячеслава Макарова в тот же день, что и у композитора Петра Ильича Чайковского. Фото: Baltphoto

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился с поздравительной речью к председателю Законодательного собрания Вячеславу Макарову, которому в четверг, 7 мая, исполняется 65 лет.

Поздравление градоначальника цитирует пресс-служба Смольного. В своей речи Беглов назвал Макарова «ярким политиком» и отметил его лидерские качества и волевой характер. Губернатор также подчеркнул, что спикер ЗакСа внес большой вклад в развитие сегодняшнего Петербурга.

Глава Северной столицы поблагодарил парламентария за инициативы по патриотическому воспитанию молодого поколения, а также сохранения исторической памяти о подвиге русских в Великой Отечественной войне. Беглов пожелал Вячеславу Серафимовичу здоровья, оптимизма и успехов в работе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что волонтеры Санкт-Петербурга поздравят ветеранов ВОВ с Днем Победы.

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