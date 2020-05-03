Петербургские волонтеры поздравят ветеранов с 9 мая

Добровольцы навестят более 6,5 тысяч ветеранов.

Об этом стало известно 3 мая. Обо всем сообщили в организации «Мы вместе». Поздравлять ветеранов с Днем победы будут в период с 6 по 9 мая. Навестить пенсионеров вызвались около 2,5 тысяч волонтеров – им предстоит поздравить 6594 ветерана, а также передать им продуктовые наборы, купленные на средства благотворителей. В организации отметили, что постараются сделать все, чтобы ветераны прочувствовали атмосферу праздника. Волонтеры верят, что каждому пенсионеру нужна забота, поддержка и благодарность.

«Наша общая память о тех событиях станет для ветеранов лучшим подарком!»

— уверен глава Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков.

Напоминаем, что масштабное празднование Дня победы отметили из-за распространения коронавируса. Идти на парад было бы небезопасно в первую очередь для самих ветеранов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лукашенко заявил, что не собирается отменять парад Победы.